Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi konuştu Sevgilisi Mehmet Ali Erbil’den ev istediği iddialarıyla gündeme gelen Gülseren Ceylan suskunluğunu bozdu.

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Daha önce birçok evlilik yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden damat olmak için gün sayıyor.

Sezin ve Yasmin adında iki kızı ve Ali Sadi adında bir oğlu olan ünlü şovmen, altıncı kez nikah masasına yeni sevgilisi Gülseren Ceylan ile oturacak.

Erbil'den bir sürü maddi hediye talebi olduğu iddia edilen Gülseren Ceylan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"Eve ihtiyaç yok"

26 yaşındaki güzel, "sevgilisinden kendisine ev almasını istediği, bunun üzerine ünlü şovmenin nişanlısıyla yollarını ayırdığı" iddiasına cevap verdi: "Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de her çift gibi kavga ettik ve dört saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık."