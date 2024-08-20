Mehmet Ali Erbil'in imam nikahlı eşi Gülseren Ceylan konuştu: "İlk defa bir erkekten çocuk istiyorum" İmam nikahı kıydıkları ortaya çıkan ünlü çiftten Gülseren Ceylan itiraflarıyla herkesi şaşırttı. Ceylan, Mali'den çocuk yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la katıldığı programda imam nikahı itirafıyla herkesi şaşırtmıştı.

İlk kez dini nikah yaptığını söyleyen ünlü şovmen, “Zaten evli gibiyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikâh olmasını, ben de tamam dedim. Dini nikah yaptık.” demişti.

İmam nikahları kıyılırken mehir istemediğini söyleyen Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in kendisi için daha önemli olduğunu söylediği bir vaatte bulunduğunu söylemişti.

"KESİN ÇOCUK YAPACAĞIM"

40 yaş küçük imam nikahlı eş, ünlü şovmenin verdiği söz açıkladı. Mali'den çocuk istediğini itiraf eden Gülseren Ceylan, “Hayatımda ilk defa bir erkekten çocuk hayalim oldu. Ben normalde gezen tozan bir insandım ama şu an ev hanımı oldum tamamen. Ben Mehmet Ali’yi bilerek ilişkiye başladım, eski eşlerini, çocuklarını biliyorum.

"EVLENMEK İSTEMESE DE HAKKIDIR"

Evlenmek istemezse de haklıdır ama ileride ben Mehmet Ali Erbil’den kesinlikle çocuk yapmak istiyorum. Evlenmek için evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım, kaç yaşında adam, kim bilir eski ilişkilerinde neler yaşadı, düşünmeden imza atarım.” dedi.