Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz hakkında konuştu: "Çok kıskanç" Babasına dair söyledikleriyle herkesi şaşırtan Yasmin Erbil, birkç aydır beraber olduğu şu sıralar Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili açıklama yaptı.

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Katıldığı programda "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak." sözleriyle gündeme gelen Yasmin Erbil, sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz ile ilişkisine dair de samimi ifadeler kullandı.

"O beni tavladı"

Spor salonunda tanıştıklarını söyleyen Erbil, "O beni tavladı, ben onu Survivor'dayken çok beğeniyordum aklımda vardı." ifadelerini kullandı.

"Beni çok güzel seviyor"

Yasmin Erbil "Karakterini de beğeniyordum, baskındı. Beni çok güzel seviyor bence ve çok güzel gösteriyor ,babamdaki eksikleri dolduruyor.

"Babamın tam zıttı"

Çok fazla kıskancım, onun da etrafa karşı dikkat etmesini beklerim. Babamın tam zıttı, sosyal kelebek... O da çok kıskanç, kıyafetime bile karıştığı oluyor." sözleriyle de dikkat çekti.

"Kendimle arkadaş olmak isterdim"

"Değişmemeye çalışıyorum annem beni şımarık büyütmediği için ona teşekkür ediyorum." diyen Yasmin Erbil, konuşmasının devamında da "Kendimle arkadaş olmak isterdim." dedi.