Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sitem etti

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından babasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Ronay'ın şovmenin gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmesiyle başlayan olayda, Yasmin Erbil de bir açıklama yaptı. Erbil, babasıyla ilgili gelen mesajlara cevap verdi.

Yasak Elma'da rol almaya başlayan Yasmin Erbil, paylaşımında "Sürekli açıklama bekliyorsunuz benden." diyerek sitem etti:

"EMPATİ YAPIN"

"Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu ve olmaya da çalışıyor buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birinin kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz. O yüzden lütfen empati kurun."