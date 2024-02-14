Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yine mest oldu! Sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz dokunulmazlığı aldı Dekolteli pozlarıyla sık sık gündem olan Yasmin Erbil, son olarak sevgilisi Poyraz'ın dokunulmaz ödülünü kazandıktan sonraki anlarını paylaştı.

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ensonhaber.com

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile birlikte.

Zaman zaman sevgilisi ile paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, bu defa Dominik'te mücadele eden Yiğit Poyraz'ın dokunulmazlık oyunundan sonraki anını paylaştı.

"Güzel sevgilim Yasmin'e armağan ediyorum"

Yiğit Poyraz, dokunulmazlığı kazanınca 'Bunu güzel sevgilim Yasmin'e armağan etmek istiyorum. Onu çok özlüyorum.' dedi.