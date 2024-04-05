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Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Poyraz elendi
Bu hafta eleme potasında yer alan Özgür, Hakan, Poyraz ve Sercan arasında düello gerçekleştirildi. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı düelloda, ilk turda Sercan'a 5-0, ikinci turda ise Hakan'a 5-3 kaybeden Poyraz yarışmadan elendi.
Dominik'e veda eden Yiğit Poyraz'a, sevgilisi Yasmin Erbil'den destek gecikmedi.
'Benim şampiyonum'
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile bir karesini paylaşarak 'Benim şampiyonum' notunu düştü.
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