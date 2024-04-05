Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz Survivor'dan elendi! Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yasmin Erbil'in sevgilisi yarışmadan elendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Poyraz elendi

Bu hafta eleme potasında yer alan Özgür, Hakan, Poyraz ve Sercan arasında düello gerçekleştirildi. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı düelloda, ilk turda Sercan'a 5-0, ikinci turda ise Hakan'a 5-3 kaybeden Poyraz yarışmadan elendi.

Dominik'e veda eden Yiğit Poyraz'a, sevgilisi Yasmin Erbil'den destek gecikmedi.

'Benim şampiyonum'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile bir karesini paylaşarak 'Benim şampiyonum' notunu düştü.