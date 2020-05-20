Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa

Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın yüzünü gösterdi.

Büyük kızı Sezin Erbil'in doğum yapmasıyla artık dede olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına, torununun fotoğrafını gönderdi. Elisa'nın yüzü, böylece ilk kez görünmüş oldu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin, geçtiğimiz ocak ayında anne olmuş ve kızı Elisa'yı dünyaya getirmişti. Babası Mehmet Ali Erbil, Sezin'in kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

"ÖMRÜM"

Kızının yüzünü göstermek istemeyen Sezin Erbil de minik kızı Elisa'nın fotoğrafını; "Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına...Tv'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ÖMRÜM" notu ile Instagram'da paylaştı.