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    Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı

    Kendisinden 36 yaş küçük olan reklamcılık mezunu Çilem Nur Demiral ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, birlikteliğini sosyal medyadan duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 11:22
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    Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı

    Geçtiğimiz günlerde İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığına dair haberlerle anılan 64 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi." yorumunda bulunmuş ve sosyal medya hesaplarındaki profil görsellerine de Aksu'nun fotoğraflarını koymuştu.

    Aksu ise iddiaları reddetmişti.

    AŞKINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

    Ancak Erbil’in, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

    Uzun bir hastalık döneminin ardından yeniden ayağa kalkan ve eski günlerine dönen Erbil, sevgilisi ile fotoğrafını Instagram’dan paylaştı ve yeni aşkını kalp emojisi ile duyurdu.

    Mehmet Ali Erbil in yeni aşkı #1

    “INSTAGRAM’DAN YÜRÜYORUM”

    Ünlü şovmen, “Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna, “Şu anda öyle bir şey yok. Instagram’dan yürüyorum sadece.” cevabını vermişti.

    Mehmet Ali Erbil in yeni aşkı #2

    Mehmet Ali Erbil in yeni aşkı #3

    Mehmet Ali Erbil in yeni aşkı #4

    Mehmet Ali Erbil in yeni aşkı #5

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