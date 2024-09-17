Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan cinsel hayatlarını anlattı Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilişkilerine bir şans daha vererek barışan Gülseren Ceylan, açık sözlülüğüyle ağızları açık bıraktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Geçtiğimiz haftalarda kendinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la artık imam nikahlı olduğunu açıklayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda yine ayrılmıştı. Ceylan, "Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız, anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık." sözleriyle ayrıldıklarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ayrılığa pek fazla dayanamayan ikili barışmıştı.

Günler sonra ise canlı yayında bir araya gelen çift yine açıklamalarıyla gündem oldu. Yayın sırasında Gülseren Ceylan, neden Mehmet Ali Erbil'le birlikte olduğunu anlattı.

"KRİTERLER TAMAM"

Ceylan, "Gidip de mahalledeki 65 yaşındaki bir adamla görüşecek halim yok zaten. Güçlü olması, ünlü olması, parasının olması, komik olması... Kriterlerin hepsini dolduruyor. Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi. Hepsinin etkisi var yani. Sizin hiç kriterleriniz yok mu hayatta." sözleriyle şaşırttı.