Mehmet Aslantuğ, hakkında çıkan ihanet iddialarına cevap verdi Instagram hesabında açıklama videosu yayınlayan Mehmet Aslantuğ, iddialara ilk kez yanıt verdi, Başarılı oyuncu, boşanmayı kendisinin istemediğini de itiraf etti.

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27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren iki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı.

El ele boşanan eski eşler ortaya atılan aldatma iddialarına da sessiz kalmayı tercih ediyordu. Ancak Mehmet Aslantuğ sürece dair uzun açıklamalarda bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"İlk ve son sözler"

Mehmet Aslantuğ boşanma sonrası yaptığı paylaşımına, "Bu sayfanın bizzat kayda alarak yaptığım en zor açıklamasıdır.

Epeyce hassas olduğum duygunun dile gelmiş ilk ve son sözleri… Epeyce borçlu olduğumu düşündüğüm bir duygudan. Ve bundan sonra yaşayacağım, hakkım olduğunu düşündüğüm özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda olmadığımı beyan ederek!… Bilene, anlayana şükranla, bilmek, anlamak istemeyene selametle..." notunu düştü.

"Boşanmayı da ben istemedim"

Mehmet Aslantuğ açıklamasında, "Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim." dedi.

"Bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cümlelere ithafen kimseyi yanıltmadım. Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.