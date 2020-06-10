Mehmet Aslantuğ: İyi bir kaptan sevdadan da sorumludur

Mehmet Aslantuğ: İyi bir kaptan sevdadan da sorumludur

Kendisine Instagram hesabı açan başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, tekneden fotoğtaf paylaştı.

Sosyal medyadan uzak durmaya çalışan ünlülerden Mehmet Aslantuğ, karar değiştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açan Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile birlikte tekne gezisine çıktı.

"KAPTANIN SEYİR DEFTERİ"

Bu anları sosyal medyadan yayınlayan Aslantuğ, paylaşımına, "Kaptanın seyir defteri... İyi bir kaptan seyirden olduğu kadar sevdadan da sorumludur. Velhasıl memleketten de" notunu düştü.

Aslantuğ'un bu paylaşımına eşi Arzum Onan'dan kalpli yorum geldi.