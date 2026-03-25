Mehmet Aslantuğ, Uraz Kaygılaroğlu'na cevap verdi: İşi bıraksın

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündem olan Uraz Kaygılaroğlu, bazı meslektaşlarını kızdırdı.

HAFTADA 1 MİLYON 200 BİN KAZANIYOR

Aslantuğ, bölüm başı 1 milyon 200 bin TL kazanan Uraz Kaygılaroğlu’nun 'Dizi çekmek çok zor. Haftada 5-6 gün, günde 12 saat sette oluyorsun. 120 kişi bir evin içinde, nefes alanı yok. Akşam eve gidiyorum, uyuyorum, kalkıyorum tekrar oraya gidiyorum. Arada hayatımı da devam ettirmem, yaşamam lazım.’ sözleri hakkında konuştu.

Kazandığı paraya rağmen şikayet etmesini anlamsız bulan ve çok sinirlenen usta oyuncu, şöyle konuştu:

"İŞİ BIRAKSIN"

“Zorluğu açıklamaya kalkarsak toplumun başka alanlarındaki zorlukları unutmuş oluruz. Güce dair emeğe dair sorunları unuturuz. İşi bıraksın, en kolay çözüm bu.”