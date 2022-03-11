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    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ oyuncu oluyor

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ, şimdilerde anne ve babasının izinde.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 10:41
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    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ oyuncu oluyor

    Oyuncu çift Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 21 yaşındaki oğlu Can, meslek seçimi yaptı.

    AİLEYE BİR OYUNCU DAHA GELDİ

    Ünlü çiftin oğlu, anne-babasının izinden giderek oyuncu olmak için ilk adımı attı. Can Aslantuğ, annesinin de ilk çalıştığı ajansla sözleşme imzaladı.

    PİYANO BÖLÜMÜ OKUDU

    Can Aslantuğ, konservatuar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimi aldı.

    Örnek çiftler arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti, 1996 yılında evlendi.

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ın oğlu Can Aslantuğ oyuncu oluyor #1

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ın oğlu Can Aslantuğ oyuncu oluyor #2

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ın oğlu Can Aslantuğ oyuncu oluyor #3

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ın oğlu Can Aslantuğ oyuncu oluyor #4


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