Mehmet Aslantuğ, yalanlandı Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu paylaştı: "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir"

ensonhaber.com

Şu sıralar özel hayatıyla ilgili hiç konuşmadığı kadar konuşulan oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Aslantuğ'un Bozcada'da tanıştığı Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

"Yeter Mehmet Aslantuğ"

Aslantuğ ile aşk yaşadığını ileri süren Pınar Şipalioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... " "Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koydu.

Mehmet Aslantuğ ise hakkındaki aşk iddiasına henüz cevap vermedi.

2 gün önce Instagram hesabından bir video yayınlayarak boşanmasının ardından çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Aslantuğ şunları söylemişti:

"Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım.

"Ben ona ihanet etmedim"

Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu... Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim.

Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim"