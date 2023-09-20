Mehmet Aslantuğ'un bekar hayatı 27 yıllık evlilikten sonra yeni bir hayata başlayan oyuncu Mehmet Aslantuğ, bekarlığı anlatan video paylaştı.

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ensonhaber.com

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, meslektaşı Arzum Onan ile 1996 yılında nikah masasına oturmuş; ünlü çift 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında resmen bitirmişti.

İhanet iddiası var

Adliyeye el ele gelen çift, yine birlikte ayrılmasıyla çok konuşumuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılıkla ilgili ortaya çok sayıda iddia atılmıştı. Arzum Onan'ı aldattığı iddia edilen Aslantuğ, hayatında kimsenin olmadığını söylemişti.

Instagram hesabını aktif kullanan Mehmet Aslantuğ, bekar yaşamını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Kendisine kahvaltı hazırlayan, gömleğine düğme diken, ütü yapan Aslantuğ, çok geçmeden Sezen Aksu'nun 'Vazgeçtim' şarkısı ile paylaştığı videoyu yayından kaldırdı.

İşte 'Vazgeçtim'in sözleri:

"Vazgeçtim, gözlerinden

Vazgeçtim, sözlerinden

Bir ah de yeter

Sessizce, kimsesizce

Gönderdim dudaklarımı

Öpme al yeter

Hiç tanımaz tenim ellerini

Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini

Ah bu koku, bu ten bu dokunuş

Ah bu delilik sarsar bedenimi

Yok olmak, zamadır şimdi"