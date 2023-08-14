Mehmet Aslantuğ'un tatil pozları Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ, son olarak Bozcaada tatilinden kareler yayınladı.

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Mehmet Aslantuğ, oyunculuk kariyerine ara verip siyasete girmişti. Ünlü oyuncu, 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde TİP Muğla Milletvekili adayı olarak gösterilmiş ancak seçilmemişti.

Hayatıyla ilgili yeni kararlar alan Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan'la olan 27 yıllık evliliğini de bitirmişti.

"Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim." diyerek dikkat çeken Aslantuğ, sosyal medyada tatil pozlarını paylaştı.

"Peki!"

Saç sakalı birbirine karışmış haliyle dikkat çeken Aslantuğ'un şort-gömlek kombini kadar paylaşıma düştüğü not da dikkat çekti.

Mehmet Aslantuğ, paylaşımına "Yaralayan tüm yalanlara… Peki!" notunu düştü.