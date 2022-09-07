Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı

Geçtiğimiz gün konserinde gözyaşlarına boğulan popçu, eşinin hediyesi olan yüzüğü bir süredir takmazken; Dinçerler de önceki gün ilk kez alyanssız görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile büyük bir aşk yaşıyordu. İkili sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

İlişkilerini evlilikle taçlandıran çifte nazar değdi. Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

Hadise yüzüğü çıkardı

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

Mehmet de çıkardı

Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere takıldı. Taze evlilerin bu tavırları, bir kez daha ikili arasındaki krizi doğrular gibiydi. Açılışa Hadise'nin katılmaması da dikkat çekti.