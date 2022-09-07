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    Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı

    Geçtiğimiz gün konserinde gözyaşlarına boğulan popçu, eşinin hediyesi olan yüzüğü bir süredir takmazken; Dinçerler de önceki gün ilk kez alyanssız görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 09:19
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    Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı

    Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile büyük bir aşk yaşıyordu. İkili sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

    İlişkilerini evlilikle taçlandıran çifte nazar değdi. Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

    Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

    Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

    Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı #1

    Hadise yüzüğü çıkardı

    Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

    Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı #2

    Mehmet de çıkardı

    Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere takıldı. Taze evlilerin bu tavırları, bir kez daha ikili arasındaki krizi doğrular gibiydi. Açılışa Hadise'nin katılmaması da dikkat çekti.

    Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı #3

    Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı #4


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