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    Mehmet Dinçerler, Hadise'ye kira borcu bıraktı iddiası

    Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'in, 6 aylık kira ve depozitoyu eski eşine yıktığı, ev sahibi İbrahim Çelikkol'un ise Hadise'ye destek olduğu iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 16:58
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    Mehmet Dinçerler, Hadise'ye kira borcu bıraktı iddiası

    Mayıs ayında dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliği kısa sürdü...

    'Baskı' yaşadığı öne sürülen Hadise, sanat ve sosyal hayatının kısıtlanmasına dayanamayarak boşanma davası açtı.

    Dinçerler ile tek celsede boşanan Hadise hakkındaki iddia silsilesine bir yenisi daha eklendi.

    6 aylık kira ve depozito ödenmedi

    Boşanırken evden elektrikli süpürgeyi alan Mehmet Dinçerler, iddiaya göre evliyken 6 aylık kirayı ödemedi.

    Şu sıralar Zincirlikuyu'da bulduğu eve taşınmaya hazırlanan Hadise'ye, 6 aylık kira ve 150 bin TL'lik depozito borcu yıkıldı.

    İbrahim Çelikkol destek çıktı

    Ortaya atılan bir diğer iddiaya göre ise çiftin evlilikleri süresince oturduğu evin sahibi oyuncu İbrahim Çelikkol, Hadise'ye destek oldu.

    "Evi istediğin kadar kullanabilirsin"

    İbrahim Çelikkol'un, Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin." dediği konuşuluyor.

    Mehmet Dinçerler, Hadise ye kira borcu bıraktı iddiası #1

    Mehmet Dinçerler, Hadise ye kira borcu bıraktı iddiası #2

    Mehmet Dinçerler, Hadise ye kira borcu bıraktı iddiası #3

    Mehmet Dinçerler, Hadise ye kira borcu bıraktı iddiası #4


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