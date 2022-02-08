Mehmet Dinçerler sosyal medyaya geri döndü

Borç iddialarıyla gündemde olan Mehmet Dinçerler, Instagram hesabını yeniden aktif etti.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, aşka küsmemiş ve gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.

Dinçerler, Hadise'ye 40 bin dolarlık yüzükle evlilik teklifi etmesinin ardından ardından borç iddialarıyla gündeme gelmiş, ailesinde de krize sebep olmuştu.

Nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten Dinçerler, geçtiğimiz hafta iddiaların ardından Instagram hesabını kapatmıştı. Dinçerler'in bu kararı uzun sürmedi.

Önceki gün Instagram hesabını yeniden aktif hale getiren Mehmet Dinçerler, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

YÜZÜK DAVAYA GİRDİ

Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu. Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozmuştu. Yazılı açıklama yapan iş adamı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söylemişti. Dinçerler yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcun bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır. Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz."

İş insanının, "Şahsım ve şirketimin borcu yoktur." sözlerinin ardından Dinçerler'in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, açıklama yapmıştı.

"AMCASININ EVİNİ SATTIRDI"

Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler'e ait olduğunu savunmuştu. Avukat Şenoğlu, konuyla alakalı, "Mehmet Dinçerler, amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi ama borçlarını bilmiyor. 'Muhammet' olan adını 'Mehmet' olarak değiştirdi. En son aşamada Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir..." demişti. Şenoğlu, "Şirketin hisseleri Mehmet’e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet’in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var. Bütün bankalara borçları vardı. Yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri iki bankaya borcu var, o da amcanın borcu." şeklinde konuşmuştu.

"HADİSE OTEL PARASINI VERMEZ"

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 40 bin dolarlık yüzüğün metefor etkisi yarattığını da belirten Hicran Akkaya Şenoğlu, şunları söylemişti: "O yüzük bir metefor. Instagram hesabını neden kapattı sizce? Biz o tatilleri gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Onun borcu ile uğraşılırken Dinçerler, tatil yapıyordu. Geceliği 28 bin TL veriyor kaldığı otellere. Hadise, buralara emek vererek gelmiş. Otel parasını Hadise’nin verdiğini düşünmüyorum. Bu borç ödenmezse şirket batacak. Borçlu olduğunu bilerek hareket etse böyle şeyler olmaz."

"İKİ KARDEŞİN ARASI BOZULDU"

Hicran Akkaya Şenoğlu, Mehmet Dinçerler’in babası ve amcasının bu olay yüzünden arasının açıldığını da ifade etmişti. Şenoğlu, "Normalde bu olaya kadar iki kardeşin arası normaldi. Mehmet, ne zaman, 'Benim borcum yok' dedi, olaylar o zaman patladı." açıklamasını yapmıştı.