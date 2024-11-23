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Mehmet Dinçerler yanlışlıkla Hadise'nin fotoğrafını beğendi

Mehmet Dinçerler yanlışlıkla Hadise'nin fotoğrafını beğendi Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, Şükrü Özyıldız'ın paylaşımını beğendi. Fotoğrafta ise Hadise ile yeni sevgilisi Şenol Sönmez de vardı.