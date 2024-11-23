Mehmet Dinçerler yanlışlıkla Hadise'nin fotoğrafını beğendi

Hadise ve Mehmet Dinçerler, hızlı başlayan ilişkilerini hızla nikah masasında sonlandırmıştı.
Ancak işler pek iyi gitmedi...
30 Nisan 2022'de nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde sonlandırdı.
İkiliye dair aylar sonra yeni bir gelişme yaşandı.
GALA YAPILDI, YENİ KARELER GELDİ
Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın rol aldığı Esas Oğlan dizisinin galası gerçekleştirildi.
Şükrü Özyıldız, Hadise ile sevgilisi Şenol Sönmez'in de yer aldığı fotoğrafları sosyal medya sayfasında yayınladı.
DİNÇERLER YANLIŞIKLA BEĞENDİ
Ünlü oyuncunun fotoğraflarını Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler de beğendi. Dinçerler fotoğrafta Hadise ile Şenol Sönmez'in de olduğu fark edince kısa süre sonra beğenisini geri aldı.
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