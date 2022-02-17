Mehmet Günsür kızıyla aynı dizide rol aldı

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, üç çocuğundan en küçüğü Cloe Günsür ile aynı dizide buluştu.

Başarılı oyuncu Mehmet Günsür'ün küçük kızı Cloe de babasının yolunda. Günsür, kızı ile rol aldığı ve İtalya’nın Rai-1 kanalında yayınlanan 'Lea' dizisi ilk bölümüyle beş milyon kişi tarafından izlendi.

MAÇI GEÇTİ

Aynı gün ekrana gelen Inter Milan-Roma maçını geride bırakan dizi, izleyicilerin yüzde 22.4’üne ulaştı.

İLK İŞİ

Sekiz bölüm olarak tasarlanan dizide, Günsür’ün kızı Cloe, 'Martina' rolünü canlandırıyor. Cloe, bu rolle babasının izinden giderek oyunculuğa ilk adımını atıyor.

Mehmet Günsür ve eşi Katerina Mongio



