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    Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz yorum yaptı

    Oyuncu Mehmet Günsür, sosyal medyada çığ gibi büyüyen "20'li yaşlar" akımına kapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 07:15
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 07:23
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    Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz yorum yaptı

    Sosyal medyada "20'li yaşlar" etiketi ile dünya çapında yoğun ilgi gören akıma Türk ünlüler de katıldı.

    45 yaşındaki oyuncu Mehmet Günsür, Instagram hesabından "22" mesajı ile 1997 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin çektiği bir pozunu paylaştı.

    "ATMA MEMO"

    Mehmet Günsür'ün fotoğrafı, görenleri şaşırttı. Çok sayıda yorum ve 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafa, yorum yazanlardan biri de Cem Yılmaz oldu. Usta komedyen, ünlü oyuncunun paylaşımına "Memo! Bu altı ay önce be kardeşim. Atma:)" notunu yazdı.

    Mehmet Günsür ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz yorum yaptı #1Mehmet Günsür ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz yorum yaptı #2Mehmet Günsür ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz yorum yaptı #3

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