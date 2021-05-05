Mehmet Günsür'ün tarzı takipçilerini ikiye böldü

Bir dergi için kamera karşısına geçen Mehmet Günsür, tarzıyla tartışma yarattı.

En son Netflix'de yayınlanan 'Atiye' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan 45 yaşındaki oyuncu Mehmet Günsür, bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

KADINSI BULDULAR

Yakışıklı oyuncu giyim tazıyla takipçilerini ikiye böldü.

Kimileri "Her zaman olduğu gibi yine çok yakışıklısın." dedi. Kimisi de "Kadınsı bir elbise giymen bizi şaşırttı." yorumunu yaptı.