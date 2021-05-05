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    Mehmet Günsür'ün tarzı takipçilerini ikiye böldü

    Bir dergi için kamera karşısına geçen Mehmet Günsür, tarzıyla tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 15:42
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    Mehmet Günsür'ün tarzı takipçilerini ikiye böldü

    En son Netflix'de yayınlanan 'Atiye' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan 45 yaşındaki oyuncu Mehmet Günsür, bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

    KADINSI BULDULAR

    Yakışıklı oyuncu giyim tazıyla takipçilerini ikiye böldü.

    Kimileri "Her zaman olduğu gibi yine çok yakışıklısın." dedi. Kimisi de "Kadınsı bir elbise giymen bizi şaşırttı." yorumunu yaptı. Mehmet Günsür ün tarzı takipçilerini ikiye böldü #1

    Mehmet Günsür ün tarzı takipçilerini ikiye böldü #2Mehmet Günsür ün tarzı takipçilerini ikiye böldü #3

     

     

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