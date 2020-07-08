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    Mehmet Okur'un eşinden yıl dönümü paylaşımı

    Mehmet Okur'un 16 yıllık eşi Yeliz Okur, eşine sosyal medya hesabından teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 13:17
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    Mehmet Okur'un eşinden yıl dönümü paylaşımı

    Ünlü basketbolcu Mehmet Okur, 2004 yılında Yeliz Okur ile nikah masasına oturmuştu.Çift evliliklerinde 16 yılı geride bıraktı. Yeliz Okur, evlilik yıl dönümünü Instagram paylaşımı ile kutladı.

    İşte Yeliz Okur'un paylaşımı:

    "TEŞEKKÜR EDERİM"

    "İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Geride bıraktığımız 16 yılda kusurlarımızı görmezden geldiğimiz için, bana karşı olan sevgin, aşkın, anlayışın, hoşgörün, sadakatin için sana teşekkür ederim canım. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Birlikte nice mutlu senelere..."

    Mehmet Okur'un eşinden yıl dönümü paylaşımı #1

    Mehmet Okur'un eşinden yıl dönümü paylaşımı #2

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