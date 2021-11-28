Mehmet Yılmaz Ak, genç sevgilisiyle görüntülendi

Yargı dizisinde canlandırdığı savcı Pars rolüyle sevilen 35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Uğur Aslan, önceki akşam Afara –“Bir Arabesk Müzikali”yle sevenleriyle buluştu.

MÜZİKALE GENÇ SEVGİLİSİYLE KATILDI

Rol arkadaşını yalnız bırakmayan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, yakın dostu Uğur Aslan'ın müzikaline genç sevgilisi Nazlı Çetin ile katıldı.

SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN14 YAŞ KÜÇÜK

Mehmet Yılmaz AK, bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşıyor. Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinden 14 yaş büyük olması dikkat çekti.

"HEP KÖTÜ ROLLERDE OYNADIM"

Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Ak, diziyle ilgili ise şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda hep kötü rollerde oynadım. Bu sene tercihim mafya dizisinde yer almamaktı. Mafya bozuntusundan savcı karakterine geçişim hızlı oldu. Altından kalkabildiğimi düşünüyorum"