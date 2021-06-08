Melek Baykal: Beni öldürüyorlar

Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili yasal işlem başlatıyor.

Sosyal medyada hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı.

Usta oyuncu, sevenlerini korkutan bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı. Baykal, kararını takipçilerine şu mesajla duyurdu:

"SAĞLIĞIM İYİ"

“Sevgili takipçilerim, ‘Melek Baykal vefat etti’ haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut. Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum.”