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    Melek Mosso 35 oldu

    35 yaşına giren ünlü şarkıcı Melek Mosso'ya sevgilisi Serkan Sağdıç, sürpriz bir parti organize etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:45
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    Melek Mosso 35 oldu

    Ünlü şarkıcı Melek Mosso’nun doğum günü 11 Kasım’dı. 35 yaşına giren Mosso’ya sevgilisi Serkan Sağdıç, İstanbul’da lüks bir mekanda rötarlı parti organize etti.

    "Sen benim nimetimsin"

    Sürpriz karşısında çok mutlu olan Melek Mosso, "35 değil, sanki 15. Sevdiceğim unutamayacağım bir sürpriz yaptı. Sen benim nimetimsin." yazdı.

    Melek Mosso’nun pastasındaki figürle, üzerindeki kıyafetin bir örnek olması dikkatlerden kaçmadı.

    Melek Mosso 35 oldu #1

    Melek Mosso 35 oldu #2

    Melek Mosso 35 oldu #3

    Melek Mosso 35 oldu #4


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