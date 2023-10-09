Melek Mosso, balayı yerine konsere gidecek Düğün hazırlıklarına devam eden Melek Mosso, önce düğününe gidecek ardından da konsere.

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Ünlü şarkıcı Melek Mosso, uzun süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz günlerde attı. Çift, aile arasında düzenlenen bir törenle önce nişan yaptı ardından bir de kına gecesi yaptı.

Mosso, Serkan Sağdıç ile 11 Ekim'de Mersin'de evleniyor.

Şarkıcı aynı gece Mersin'deki bir mekanda deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftler için bir yardım konserine çıkacak.

Melek Mosso "Nikahımızdan hemen sonra bir destek konseri yapmaya karar verdik. Pek çok sanatçı dostum da sahneye çıkacak. "Destek olmak için dilediğiniz kadar bilet alabilirsiniz" dedi.

Şöhret basamaklarını tırmanırken öğretmenlik yapan şarkıcı bilinmeyenlerini geçtiğimiz hafta katıldığı programında anlatmıştı.

Bugünlere gelmek için çok mücadele verdiğini söyleyen Mosso, akrabaları kendisini bulmasın diye soyadını değiştirdiğini söyledi:

"Flüt notalarında çok olur"

"Akrabalarım beni sosyal medyada bulmasın diye kendime bir profil aldım. Mosso bir müzik terimi, neşeli ve hızlanan anlamına geliyor. Flüt notalarında çok olur." "Oradan aldığım bir mahlasımdı Mosso. Müzikleri yüklerken de ekiple birlikte 10 dakika içinde düşünüp karar verdiğimiz bir isim oldu, üzerinde kafa patlattığımız bir şey değildi...."