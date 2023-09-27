Melek Mosso evliliğe ilk adımı attı! Törende testi kırdı... Denizlili ünlü şarkıcı Melek Mosso, model sevgilisi Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

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İHA

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında şarkıcı Melek Mosso var...

Kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan şarkıcı aşk hayatıyla da gündemde.

Mosso 2021 yılından bu yana aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Sağdıç'tan geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldı.

Ekim ayında evleneceği sevgilisi Serkan Sağdıç ile sık sık aşk dolu pozlar veren ünlü şarkıcı, fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Bunun ardından düğünün Eylül ayında yapılacağı bilgi verildi.

"Bir kere provaya gitmedim"

Şarkıcı konser sonrasında üğün sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

Kısa bir süre kalmış olsa da hala gelinlik için bir kere provaya gitmedim. Konserlerden dolayı hiçbir hazırlığımı yapamadım. Bir gelinlik hayalim yok, sade bir gelinlik giyeceğim.

Nişan töreni yapıldı

Melek Mosso olarak bilinen Denizlili ünlü şarkıcı Melek Davarcı, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu model Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Mosso, düzenlenen hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraf ve testi kırma videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)