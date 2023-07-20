Melek Mosso, sevgilisiyle tatile çıktı Sevgilisiyle tatile çıkan ünlü şarkıcı Melek Mosso, deniz kenarında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Son dönemlerde en çok konuşulan isimlerden biri olan şarkıcı Melek Mosso, konserine kısa bir ara verdi ve sevgilisi Serkan Sağdıç'la tatile çıktı.

"Gittim, gördüm, sevdim"

Ekim ayında evleneceği sevgilisi Serkan Sağdıç ile aşk dolu pozlar veren ünlü şarkıcı, fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Gittim, gördüm, sevdim" notunu düştü.

Mosso'nun ejderhası

İki sevgilinin dövmeleri dikkat çekti. Mosso'nun ejderha dövmesine takipçilerinden yorum yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda Mosso'nun kalçasına silikon yaptırdığı iddia edilmişti. Kalça silikonu iddialarından sonra ünlü şarkıcının sahne tarzındaki değişim de dikkat çekmişti.