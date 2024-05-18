Melek Mosso transparan tarzıyla büyüledi

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Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sahne tarzı ve şarkıyla adından söz ettiriyor.
Bazı söylemleriyle de gündemden düşmeyen Mosso, transparan elbisesiyle konser verdi.
Siyah transparan tül bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, fiziğiyle ve güzelliğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Sosyal medya ikiye bölündü
Siyah tüllerden oluşan, drape detayları bulunan yarı transparan elbise sosyal medyada tartışma yarattı.
Pek çok kişi kıyafetini "fazla iddialı" bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu. Şarkıcının sahne tarzı ile ilgili sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaptı.
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