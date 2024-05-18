Melek Mosso transparan tarzıyla büyüledi Sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, transparan elbisesiyle gündem oldu.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sahne tarzı ve şarkıyla adından söz ettiriyor.

Bazı söylemleriyle de gündemden düşmeyen Mosso, transparan elbisesiyle konser verdi.

Siyah transparan tül bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, fiziğiyle ve güzelliğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medya ikiye bölündü

Siyah tüllerden oluşan, drape detayları bulunan yarı transparan elbise sosyal medyada tartışma yarattı.

Pek çok kişi kıyafetini "fazla iddialı" bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu. Şarkıcının sahne tarzı ile ilgili sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaptı.