Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın evlilik krizinin nedeni ortaya çıktı!

2023 yılında evlenen şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın evlilğinden kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Ünlü çiftin, birbirlerini takipten çıkararak birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi, ilişkilerinde bir kriz yaşandığına dair söylentileri güçlendirdi.

Ünlü televizyoncu Müge Dağıstanlı, bu ilişkiye dair duyumlarını programında paylaştı. Dağıstanlı, Melek Mosso’nun kariyerindeki hızlı yükselişi ve bunun çiftin arasındaki gerilimi arttırdığına dikkat çekti.

Müge Dağıstanlı, "Kulislerde konuşulan nedeni sizlere aktaralım" diyerek, şu açıklamaları yaptı:

"MELEK'İN GÜCÜ EVLİLİĞİ SARSTI"

"Melek Mosso ardı ardına sahnede büyük işler yapan biri, kaşesi yükseldi. Bütün sıkıntı burada Melek Mosso'nun iyi para kazanması, kariyerinin sürekli yıldız hale gelmesi. Eşinin ise faal bir şey yok!



Her şeyi organize edecek kişiyi kardeşi olarak seçiyor bu durumda da bir kriz çıkıyor. Belki de o eşinin işlerini devralmak istiyordu..."