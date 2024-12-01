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Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl ekim ayında dünyaevine giren Melek Mosso'nun evliliğine nazar değdi.

Mosso-Sağdıç evliliğinde, son zamanlarda kara bulutlar dolaşıyor.

Mosso ile Sağdıç, sosyal medyada birbiriyle olan tüm fotoğrafları kaldırdı. İkilinin bu hamlesi sonrası kafalar karıştı.

TAKİP ETMEYİ DE BIRAKTILAR

Görkemli bir törenle evlenen ve birlikte sık sık paylaşım yapan çift, birbirini takip etmeyi de bıraktı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Boşanmaya karar verdikleri iddia edilen çiftten konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Mosso, sosyal medya paylaşımlarına ve konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

ARKADAŞLIKTAN DOĞAN AŞK

Melek Mosso, ilişkilerinin nasıl başladığını dair "Benim yerlerde sürünmem, aşkımdan gebermem lazımdı ama biz çok normal başladık, 'bir de böyle deneyeyim' diye önce arkadaş olduk." ifadelerini kullanmıştı.