Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti Kalça estetiği yaptırdığı söylenen Melek Mosso, son pozlarıyla konuşuldu.

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Son dönemin en popüler ünlülerinden Melek Mosso, Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülüne layık görüldü. Törene evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle giden Mosso, verdiği pozlarla da dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz haftalarda kalça estetiği yaptırdığı ileri sürülen Melek Mosso, siyah vücudunu saran elbisesiyle peş peşe poz verdi.

Şarkıcının estetik yaptırdığı söylenen kalçasını ön plana çıkartarak verdiği pozlar da dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile kamera karşısına geçmeyi ihmal etmeyen Mosso'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

"35 yaşındayım"

Daha önce estetik hakkında konuşan Melek Mosso, dişlerini sıktığı için çene estetiği yaptırdığını söyleyerek "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım." demişti.