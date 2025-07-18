Melek Mosso'nun kedisi evden kaçtı! Sosyal medyadan yardım istedi

Ses tonu ve farklı tarzı ile dikkat çeken isimlerden şarkıcı Melek Mosso, kariyeri ve boşanacakları iddiasıyla yani evliliğiyle magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

EŞİYLE ARAYI DÜZELTTİ

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti. İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarak birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildikleri ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, daha sonra arayı düzeltip yurt dışında aşk tazelemişti.

Ünlü isim, bu defa farklı bir konuyla konuşuldu. Melek Mosso, Instagram'dan yaptığı paylaşımla kedisi Jülide'nin kaybolduğunu açıkladı. Takipçilerinden yardım isteyen şarkıcı, kayıp kedisinin fotoğraflarını yayınladı.

"KEDİM JULİDE KAYIP"

Mosso; gönderisine ''Arkadaşlar kedim Jülide kayıp 3 gündür. Göksu'da gören olursa bana ya da güvenliğe bildirsin.'' notunu düştü.