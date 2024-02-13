Melek Mosso'nun Maldivler pozu sosyal medyayı salladı! Sarı bikinisiyle dans etti

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Yoğun konser takvimi yüzünden balayını ertelemek zorunda kalan ünlü şarkıcı Melek Mosso, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturmuştu.
Sosyal medyada aktif olan şarkıcının her paylaşımı çok konuşuluyor. Şarkıcının son paylaşımı da gündem oldu.
Maldivler'i paylaşmaya doymadı
Balayına geç çıkan Melek Mosso, Maldivler'de çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Bu son Maldivler postudur"
Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcının sarı bikini giyip dans ettiği anlar gündem oldu.
Mosso, yayınladığı karelere "Bu son Maldivler postudur" notunu düştü.
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