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    Melek Mosso'nun orkestrası Murat Dalkılıç'a gitti

    Melek Mosso'nun 4 yıl boyunca birlikte çalıştığı orkestra arkadaşları Murat Dalkılıç ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 11:23
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    Melek Mosso'nun orkestrası Murat Dalkılıç'a gitti

    Melek Mosso’nun dört yıldır birlikte çalıştığı orkestra arkadaşları, dün yaptıkları açıklamada yollarını ayırdıklarını duyurdu.

    Hemen ardından Melek Mosso da Instagram’dan paylaştığı mesajda, eski ekip arkadaşlarına teşekkür edip “Hepimizin müzik yolculuğu bereketli, ilhamlı ve şanslı olsun.” dedi.

    Müzisyenler bu sürpriz ayrılığın ardından Murat Dalkılıç’la anlaştı.

    Melek Mosso’nun menajeri, ayrılığın nedeniyle ilgili açıklama yaptı:

    "Aylar öncesinden planlandı"

    “Bu ayrılık aylar öncesinden planlandı. Ayda 25 konsere çıkan Melek Mosso, 5 Kasım’dan sonrası için iş almadı. Bir süre dinlenecek. Zaten orkestrayla helalleşip ayrıldık.”

    Melek Mosso nun orkestrası Murat Dalkılıç a gitti #1

    Melek Mosso nun orkestrası Murat Dalkılıç a gitti #2


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