Melek Mosso'nun sahnesinde annesiyle düet yaptı Hafta sonu Diyarbakır'da konser veren ünlü şarkıcı Melek Mosso, annesiyle sahneye çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kendine özgü sesi ve kişiliği ile gözleri üzerine çeken ve kısa zamanda popüler olan Melek Mosso, 2021 yılında tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

Mosso, iki yıldır beraber olduğu manken Serkan Sağdıç ile hayatını birleştirdi. Mersin'de gerçekleşen düğün töreninde çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcının düğün töreni Mersin'de gerçekleşti. Mosso gelinliğini straplez model tercih ederken Serkan Sağdıç damatlık seçiminde tercihini bej renginden yana kullandı.

Melek Mosso, evlenmeden önce "Nikahımızdan hemen sonra bir destek konseri yapmaya karar verdik. Pek çok sanatçı dostum da sahneye çıkacak." ifadelerini kullanmıştı.

Annesiyle sahne aldı

Mosso, hafta sonu Diyarbakır’daki bir mekanda konser verdi. Yanında annesi Hatice Davarcı da vardı.

Kuliste birlikte hazırlandılar ve konserin ilerleyen saatlerinde Melek Mosso, annesini sahneye davet etti. Birlikte türkü söylediler. Seyirciden büyük alkış aldılar.