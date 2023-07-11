Melek Şahin, işsizliğine isyan etti Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Melek Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizliğe isyan etti.

ensonhaber.com

Çocuklar Duymasın dizisindeki Emine rolüyle hafızalara kazınan Melek Şahin, sosyal medya hesabından içini döktü.

Son yıllarda yaşadıklarına isyan eden başarılı oyuncu, "İşsizim" deyip şu ifadeleri kullandı:

"Başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim"

"Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım.

"İsyanlardayım…"

TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi, film reklam projesi varken niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum.

Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım…"