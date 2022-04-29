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    Melek Zübeyde, erkek kardeşlerini paylaştı

    Melek Zübeyde Akkaş son olarak annesi Derya Tuna olan İdo Tatlıses ve Perihan Savaş'ın oğlu olan Savaş Zafer ile birlikte poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 14:07
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    Melek Zübeyde, erkek kardeşlerini paylaştı

    Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

    Erkek kardeşleriyle poz verdi

    Kameralardan uzak büyütülen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses ve Savaş Zafer ile pozunu paylaştı.

    "Miniklerim"

    Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer ve İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile pozunu "Miniklerim" notuyla paylaşınca beğeni topladı.

    Melek Zübeyde, erkek kardeşlerini paylaştı #1

    Melek Zübeyde, erkek kardeşlerini paylaştı #2


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