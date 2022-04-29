Haberler

Magazin Haberleri

Melek Zübeyde, erkek kardeşlerini paylaştı

Melek Zübeyde, erkek kardeşlerini paylaştı

Melek Zübeyde Akkaş son olarak annesi Derya Tuna olan İdo Tatlıses ve Perihan Savaş'ın oğlu olan Savaş Zafer ile birlikte poz verdi.