Melike Öcalan, Bodrum'dan dönüyor

5 yıl önce sunuculuğa veda eden Melike Öcalan, ekranlardan daha fazla uzak kalamadı.

Yıllar önce Türkiye’nin en genç sunucusu unvanını alan Melike Öcalan, kendisine ve ailesine daha fazla vakit ayırabilmek için 5 yıl önce ekranlara veda etmişti.

DÖNMEK İSTİYOR

Bodrum’a annesi ve kardeşinin yanına yerleşen ünlü sunucu, pandemi döneminde televizyon için yeni projeler üretti, yazmayı planladığı kitabının da taslaklarını hazırladı. “Ekranları çok özledim” diyen Öcalan, dönmeye hazır olduğu mesajını verdi.

"HASRET KALDIK"

Öcalan, Bardakçı Koyu’nda kalırken yeni dostlar da edindi. Ünlü sunucu, oradaki bir otelde konaklayan şarkıcı İzel’le iyi bir ikili oldu. Günlerinin çoğunu otelin bahçesinde geçiren iki dost, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi için birlikte objektif karşısına geçti. Öcalan, bu özel dostluk için şunları söyledi: “Meğer ne kadar hasretmişiz aynı sektörden fikir alışverişi yapabileceğimiz dostluklara.”