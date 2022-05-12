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    Melike Öcalan: Mehmet Ali Erbil'le bir daha yan yana gelmek istemem

    Melike Öcalan: Mehmet Ali Erbil'le bir daha yan yana gelmek istemem

    Sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde Mehmet Ali Erbil'in söyledikleriyle şoka giren Melike Öcalan'dan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 10:06
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    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in sahnede herkesin içinde gecesinin sunucusu Melike Öcalan'a söyledikleri sosyal emdyada gündem oldu.

    "Sana değdiremedim"

    Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı.

    Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan yaşananlarla ilgili açıklama yaptı:

    "İki gündür etkisindeyim"

    "İki gündür olayın etkisinden çıkamıyorum. Böyle bir şeyle anılmak can sıkıcı bir şey açıkcası. Ne diyebilirim ki üzücü bir şey. Sahnede neye uğradığımı şaşırdım ben toparlamasam konu farklı bir yerlere gidecekti biraz sakin kalmaya başladım.

    "Erkek eli değmeden de oluyor"

    Mhmet Ali Erbil okumuş bir insan bir kadının başarısıyla bir yerlere gelmesine şaşırması çok üzücü. Bir erkeğin elinin değmeden bir kadının başarılı olmasına şaşırdı.

    "Atatük'ten beri var"

    Mustafa Kemal Atatürk döneminden beri Türk kadını bu sıkıntıları hep yaşıyor. Bu sadece bizim sektörde yok her yerde var.

    "Bir daha yan yana gelmek istemiyorum"

    Şaka dediğiniz komik olur bu komik değildi. Profesyonel olarak işimi yaparım ben ama bir daha Mehmet Ali Erbil'le yan yana gelmek istemem"

    Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a: Sana değdirmedim ViDEO

    Melike Öcalan: Mehmet Ali Erbil le bir daha yan yana gelmek istemem #1

    Melike Öcalan: Mehmet Ali Erbil le bir daha yan yana gelmek istemem #2



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