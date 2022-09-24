Melike Şahin hastalığını açıkladı

Seslendirdiği şarkılarla adından sıklıkla söz ettiren Melike Şahin, ilk kez hastalığını açıkladı. Şarkıcı, bacaklarındaki dikkat çeken yaralarla ilgili “Arkadaşlar ben sedef hastasıyım, iyiyim” dedi.

Son dönemin en popüler isimlerinden biri de Melike Şahin…

Konserleri tıklım tıklım dolan, meslektaşlarının bile büyük hayranlıkla izlediği şarkıcı, gizemli erkek arkadaşı ile birlikte geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir kozmetik mağazasında görüntülendi.

“Sedef hastasıyım”

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Melike Şahin, bacaklarındaki yaraların sebebini ilk kez açıkladı.

Şahin, bir soru üzerine “Arkadaşlar ben sedef hastasıyım, iyiyim.” dedi.

“İlgi artsın çoğalsın, maşallah diyelim”

Harbiye Cemil Topuzlu konserine ünlü isimlerin akın ettiği hatırlatılan Şahin, “Hepsiyle tanışıyorum, arkadaşlarım. Geliyorlar sağ olsunlar. Bir de son dönemde insanlarda 'Melike Şahin kim?' gibi durumlar oluyor. Sevdikleri için geliyor. İlgi artsın çoğalsın, maşallah diyelim.” dedi.