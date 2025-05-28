Melike Şahin makyajsız hallerini paylaştı! Görenler zor tanıdı

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'Durma Yürüsene', 'Nasır', 'Diva Yorgun', 'Pusulam Rüzgar' gibi hit şarkılarıyla müzik listelerine ilk sıradan girmeyi başaran Melike Şahin, son olarak O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturmuştu.

Geçtiğimiz hafta Viyana ve Zürih'te sahne alan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

MAKYAJSIZ HALLERİNİ YAYINLADI

Şahin, bu iki seyahatinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğraflarından birinde, makyajsız ve doğal haline yer verdi. Peş peşe yayınladığı kareler, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.