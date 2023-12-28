Melike Şahin'in yılbaşı konser ücreti dudak uçuklattı Son dönemin en çok dinlenen isimlerinden olan Melike Şahin'in yılbaşı gecesi programı belli oldu.

ensonhaber.com

Son dönemlerin parlayan ve adından çok fazla söz ettiren yıldızı şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda öğretmenlere özel düzenlenen konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmamış; 3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki göstermişti.

Eleştirilerin üzerinde pek durmayan Şahin, şu sıralar yılbaşı gecesinde de vereceği konser için hazırlık yapıyor.

Melike Şahin'in bir otelde gerçekleşecek olan yemekli konserin fiyatı, sosyal medyada tartışma yarattı.

"Sanki Beyonce"

Birçok kullanıcı bilet fiyatının çok fazla olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcının konser fiyatını görenler; "Sanki Beyonce" yorumunda bulundu.

Fiyatı 12 bin 500 TL.

Bazı kullanıcılar ise etkinliğin yemekli olması sebebiyle fiyatın normal olduğunu söyledi.

Şahin'in çıkacağı konserin fiyatı 12 bin 500 TL.