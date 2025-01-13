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Birçok ünlünün yakın arkadaşı olan ve YouTube kanalında içerik üreten yazar ve yönetmen Melihşah Altuntaş, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü ismin, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videosunda Gupse Özay'la ilgili sözleri dikkat çekti.

"SAKIN GÜVENMEYİN"

Altuntaş, "Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz. Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer s.. olup gider. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden bir 150-200 tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana bu bayanı" ifadelerini kullandı.