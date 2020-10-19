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- Melis Birkan, küçük sevgilisinde mutluluğu buldu
Melis Birkan, küçük sevgilisinde mutluluğu buldu
Bir yıldır Aras Aydın'la aşk yaşayan Melis Birkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 19.10.2020 - 14:50
Oyuncu Melis Birkan, kendisinden 9 yaş küçük meslektaş sevgilisi Aras Aydın'la bir yıllık ilişkisini sosyal medya hesabından kutladı.
"ŞÜKÜRLER OLSUN"
Instagram hesabından sevgilisiyle el ele pozlarını paylaşan ünlü oyuncu Melis Birkan, o karenin altına duygusal bir de not düştü:
“Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen.”