Melis Birkan'ın yeni işi

Melis Birkan, seramik yolculuğuna profesyonel olarak devam ediyor.

‘Issız Adam' filmiyle tanınan oyuncu Melis Birkan'ın, hobi olarak başladığı seramik yolculuğu profesyonelliğe geçti.

"DOĞAL VE DOĞADAN"

“Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan” diyen oyuncu, el yapımı seramiklerini sosyal medyadan satmaya başladı.