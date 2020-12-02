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    Melis Birkan'ın yeni işi

    Melis Birkan, seramik yolculuğuna profesyonel olarak devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 13:53
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 13:58
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    Melis Birkan'ın yeni işi

    ‘Issız Adam' filmiyle tanınan oyuncu Melis Birkan'ın, hobi olarak başladığı seramik yolculuğu profesyonelliğe geçti.

    "DOĞAL VE DOĞADAN"

    “Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan” diyen oyuncu, el yapımı seramiklerini sosyal medyadan satmaya başladı.

    Melis Birkan ın yeni işi #1

    Melis Birkan ın yeni işi #2

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