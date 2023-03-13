Melis Buse Betkayan'ı evli sevgilisi darbetti Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan, evli olan Tiktok fenomeni sevgilisiyle ayrıldı.

Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu.

Değişimiyle gündem olan ünlü fenomen şimdi de özel hayatı ile konuşulmaya başladı.

Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, sevgilisi tarafından evininin basılıp darbedildiğini söyledi. Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan, yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.

Sevgilisi evli

Serbest Hoca'nın evli olması nedeniyle tepkilerin hedefi olan Betkayan'ın, Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması şöyle:

"Beni darbetti"