Melis Buse Betkayan'ın eski sevgilisi Reşit Bozdağ'dan kürtaj iddiası: "Gülseren Ceylan çouğumu aldırdı" Fenomen Reşit Bozdağ'dan kürtaj iddiası kafaları karıştırdı. Bozdağ, Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden hamile kaldığını ve çocuk aldırdığını iddia etti.

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Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, evlendirme programı Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Melis Buse Betkayan ile yaşadığı olaylı aşkla adını duyurmuştu.

Ünlü sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, magazin gündemini sarsacak yeni bir iddiada bulundu.

Bozdağ, yaptığı açıklamadan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım da istedi.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kürtaj oldu iddiası

Reşit Bozdağ paylaşımında Mehmet Ali Erbil ile yeniden barışan ve bunu verdiği pozla duyuran Gülseren Ceylan'ın adını anarak kafaları karıştırdı.

"Çocuğumu aldırdı"

Bir dönem Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Bozdağ "Merdiven altı yerlerde çocuğumu aldırdı devlete sığınıyorum" sözleriyle dikkat çekti.